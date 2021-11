Reprodução/Flickr PSB debate candidatura de Joaquim Barbosa à presidência da República

Líderes do PSB discutiram uma possível candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, à presidência da República nas eleições do próximo ano. O tema foi tratado em um jantar em Brasília, que contou com a presença do ex-magistrado. As informações são do jornalista Igor Gadelha.

Um dirigente do partido que participou das conversas iniciais afirmou que é preciso "paciência", mas que Barbosa "não está fora do jogo".

Segundo interlocutor, o ex-ministro da Suprema Corte demonstrou "preocupação" como atual cenário político, econômico e social do Brasil. Barbosa também teria se colocado a disposição apenas para a disputa presidencial e não demonstrou disposição para concorrer a outros cargos políticos, como uma possível corrida ao Senado.





Em 2018, o ex-ministro da Suprema Corte iniciou as tratativas para concorrer à presidência pelo PSB, mas desistiu de entrar na corrida. Uma possível aliança com o ex-presidente Lula (PT) também foi ventilada entre os caciques do partido.