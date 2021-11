Isac Nóbrega/PR Ministro da Educação viaja a Paris em meio a debandada no Inep e Enem

Mesmo com a saída de 35 funcionários e dois coordenadores no Inep - instituto que realiza o Enem - o ministro da Educação Milton Ribeiro, junto com seu secretário-executivo, Victor Godoy Vega, e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte, estão em Paris, na França, para participar da 41ª Conferência Geral da Unesco. As informações são da jornalista Malu Gaspar.

Desde o início do governo Bolsonaro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) encontra-se no seu quinto diretor. Segundo a Associação dos Servidores do Inep, os colaboradores que optaram por sair do órgão afirmam que sofreram assédio moral por Danilo Dupas - atual diretor do órgão.

Em nota, o Conselho Nacional de Secretários de Educação afirmou que o "Inep é uma instituição central na execução de duas ações imediatas, que são as avaliações do Saeb (a avaliação nacional do ensino básico) e o Enem, e o recente pedido de exoneração coletivo apenas revela as dificuldades vivenciadas pela entidade".





Ribeiro está na lista de oradores que participarão do evento mundial. Sua fala ocorrerá nesta quarta (10), junto a outros chanceleres do Marrocos, Suécia e Portugal.