Reprodução/Jovem Pan O Presidente da República diz que o Tribunal de Contas da União só antecipa problemas e atrasa processos





O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que o Tribunal de Contas da União (TCU), deixou de ser um órgão que "amedronta" e passou a "antecipar problemas". De acordo com Bolsonaro, o TCU atua quase como "integrado" ao governo federal.

As declarações foram feitas durante a abertura do Fórum Nacional de Controle, promovido pelo TCU. A função do tribunal é auxiliar o Poder Legislativo.

"Ouso dizer que esse tribunal participa das decisões governamentais como se fosse um órgão integrado a nós, dado à forma como nos relacionamos. Em especial, obviamente, pela qualidade dos seus ministros. Aqui deixou de ser, quase que deixou de ser, um órgão que amedrontava muitas vezes no passado", discursou o Presidente da República.

De acordo com Jair Bolsonaro, o TCU tem atuado para impedir que processos sigam adiante: "Hoje é um órgão que se preocupa cada vez mais (em) se antecipar (a) problemas, a evitar que processos sigam avante a partir do que ele possa fazer com que se evite esses problemas. E só tenho a agradecer ao Tribunal de Contas da União."





O evento foi organizado pelo ministro Augusto Nardes, que elogiou o governo Bolsonaro em seu discurso, feito antes do presidente. A presidente do TCU, Ana Arraes, participou por videoconferência.