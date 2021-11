Reprodução Bolsonaro é alvo de piada em programa norte-americano após mencionar reunião com Jim Carrey

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi ridicularizado, na última quarta-feira (03), em um programa norte-americano de televisão chamado de "The Late Show", apresentado por Stephen Colbert. A piada referia-se a fala do mandatário brasileiro, que afirmou ter se encontrado com 'Jim Carrey'. Veja o trecho:

O presidente Jair Bolsonaro foi ridicularizado na TV norte-americana após trocar o nome do enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o do ator e humorista Jim Carrey. pic.twitter.com/LNfDsy4LWq — Jogo Político (@jogopolitico) November 3, 2021





"Muita gente acha que ele quis dizer o enviado dos Estados Unidos para o Clima, Jonh Kerry, mas eu acho que ele quis dizer Jim Carrey. Afinal, muitos países prometeram reduzir emissões, mas eu digo: mentiroso", disse Colbert, traçando um comparativo entre às promessas dos presidentes na Cúpula do Clima com o filme de Jim Carrey, "O Mentiroso".

O nome mencionado pelo político refere-se ao famoso ator e humorista de Hollywood, Jim Carrey. A gafe ocorreu pois Bolsonaro confundiu os nomes e, na verdade, tentou se referir a John Kerry - enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas.





"Para acreditar neles, você precisar ser 'Debi & Loide'", emendou o apresentador, em nova referência a outro filme de Jim Carrey.