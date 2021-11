Reprodução Bolsonaro confunde nome de líder da ultradireita italiana: 'Teve lá o Salvati'

O presidente Jair Bolsonaro demonstrou nesta quarta-feira (3) pouco conhecimento sobre o senador de extrema direita Matteo Salvini, único político de alto escalão na Itália que aceitou participar de um compromisso a seu lado fora do âmbito do G20.

Em conversa com apoiadores em Brasília, Bolsonaro errou tanto o nome quanto o antigo cargo de Salvini, embora ambos já tenham trocado diversos afagos pelas redes sociais.

"Também teve lá o Salvati, acho que foi primeiro-ministro da Itália e é senador agora, tava lá", disse o presidente a respeito do encontro entre os dois em um monumento de Pistoia, na Toscana, que homenageia soldados brasileiros caídos na Segunda Guerra Mundial.

Salvini, na verdade, foi vice-premiê e ministro do Interior na Itália entre 2018 e 2019, mas nunca ocupou o cargo de chefe de governo.

O secretário da Liga foi o político mais popular do país durante aqueles anos, especialmente por causa da deriva antimigrantes promovida por sua gestão no Ministério do Interior, mas hoje perdeu espaço para outro partido de extrema direita, o Irmãos da Itália (FdI), da deputada Giorgia Meloni.

A decisão de Salvini de emprestar sua imagem a Bolsonaro foi alvo de críticas e o fez se desculpar com o Brasil após o evento em Pistoia. "Honrar os mortos não deveria suscitar polêmicas, e peço desculpas por isso ao Brasil", escreveu o senador no Twitter em 2 de novembro.