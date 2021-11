Reprodução: iG Minas Gerais Mais de 30 aliados de Leite não poderão votar nas prévias do PSDB

Além dos 92 prefeitos e vice-prefeitos de São Paulo filiados recentemente pelo PSDB, outros 34 filiados sem mandato de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e da Bahia não poderão participar da votação interna que escolherá o candidato do partido à Presidência da República.

Isso porque os filiados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral com data retroativa. A decisão foi anunciada em resolução divulgada nesta quarta-feira pelo PSDB.

O pedido para retirar os filiados mineiros, gaúchos e baianos da lista de eleitores foi feito pelo diretório paulista nesta terça-feira, depois que o partido decidiu que os mandatários indicados por São Paulo não poderiam votar na eleição interna. Os três estados manifestaram apoio na disputa ao governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite.

Prefeitos e vice-prefeitos fazem parte de um dos grupos do colégio eleitoral com público estimado em 1014 pessoas. Já os filiados sem mandato devem ter os votos computados dentro de um universo de cerca de 40 mil pessoas, de acordo com estimativa do PSDB. Até esta quarta-feira, quase 12 mil filiados já se inscreveram no aplicativo para votar.

"Os questionamentos dos diretórios de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará foram acatados", afirma nota do partido. Para o presidente do diretório paulista do PSDB, Marco Vinholi, foi estabelecido o critério da "isonomia". "Vamos ao voto", escreveu ele no Twitter.





"As prévias do PSDB são um acontecimento inédito no Brasil. Por isso, é natural que ocorram questionamentos em relação a todas candidaturas, sobretudo no processo de construção e entendimento do regulamento. O fundamental é a boa-fé de todos que estão imbuídos na construção do fortalecimento do partido na contribuição de alternativas saudáveis para o país", afirmou o presidente do PSDB, Bruno Araújo.