José Dias/PR Mesmo com tom menos agressivo, reprovação de Jair Bolsonaro permanece acima de 50%

A reprovação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) segue nas alturas, mesmo após um período com tom moderado. É o que diz uma pesquisa realziada pela Ipespe - e financiada pela XP Investimentos. O levantamento informa que 54% dos brasileiros consideram a atuação do governo federal ruim ou péssima. As informações são do jornalista Guilherme Amado.

O número total de 54% da população representa uma manutenção na margem de erro em relação à pesquisa do último mês, realizada em setembro, que indicava uma avaliação negativa de 55%.





Desde junho, o número segue acima dos 50% dos brasileiros que não aprovam a maneira como o governo federal conduz o país. Ainda segundo a pesquisa, o favorito para vencer as próximas eleições presidenciais em 2022 é o petista Luis Inácio Lula da Silva (PT), que possui 50% das intenções de voto. Bolsonaro, por sua vez, teria 32% dos votos válidos.