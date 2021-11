Reprodução/redes sociais Polícia italiana reprime manifestação anti-Bolsonaro

A polícia da cidade de Pádua, na Itália, reprime neste momento manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os oficiais utilizam cassetetes, escudos, jatos d'água e gás lacrimogêneo para dispersar os militantes.

Com a chegada do presidente brasileiro à cidade, manifestantes foram às ruas com faixas de 'fora, Bolsonaro' e gritos de 'genocida'. Na confusão, ao menos uma mulher foi presa.

A concessão ao chefe do Executivo brasileiro do título de cidadão honorário da cidade de Anguillara Veneta, no norte da Itália, também motivou protestos no país.





Assista abaixo vídeos da reação dos policiais ao ato:

#Bolsonaro a Padova Scontri tra antagonisti e polizia. Il momento dell'inizio degli scontri pic.twitter.com/6WPmN0QOcF — Local Team (@localteamtv) November 1, 2021