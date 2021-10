Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO)

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) acusa o senador Eduardo Gomes (MDB), líder do governo no congresso, de tê-lo oferecido emendas parlamentares no valor de R$ 100 milhões para que ele apoiasse o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As declarações foram dadas por à revista Crusoé .

Segundo Kajuru, a oferta de Gomes teria sido feita a seu assessor de orçamento.

"Agora, eu te digo que o meu assessor de orçamento ouviu da boca do senador Eduardo Gomes, de quem eu gosto, e que é muito educado, o seguinte: 'O Kajuru podia ter 100 milhões (de reais) em emendas. Fala para o Kajuru mudar, não bater no governo desse jeito'", conta.



Kajuru diz que, após ser informado da proposta, disse a Gomes: "Vou fingir que você não falou isso porque, se tivesse falado comigo, eu teria gravado e colocado no ar".

"Como é que tem senador que conseguiu 150 milhões para o Rio Grande do Sul, como o [Luis Carlos] Heinze? Como tem senador que conseguiu 200 milhões para o Amapá, como o Davi [Alcolumbre]? Isso tudo tinha que ser absolutamente esclarecido. Isso tudo o presidente sabe. Aí está a responsabilidade dele, grave, de ter comandado tudo. Não tem desculpa."



O iG tentou contato com a assessoria do senador Eduardo Gomes, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.