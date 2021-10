Valter Campanato/ Agência Brasil Presidente do PTB, Roberto Jefferson





O ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) deverá retornar para a cadeia quando deixar o hospital. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).



O magistrado decidiu nesta quarta-feira (13), sob o argumento de que a manutenção da prisão preventiva do político é "necessária e imprescindível" à garantia da ordem pública. “Mantive a prisão preventiva de Roberto Jefferson Monteiro Francisco, reputando-a necessária e imprescindível à garantia da ordem pública e à instrução criminal. O quadro fático delineado na decisão supracitada permanece hígido, não havendo razões, neste momento processual, a indicar a possibilidade de revogação da prisão preventiva, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas”, diz um trecho da decisão divulgada pelo G1.



Desse modo, o retorno dele à cadeia fica condicionado à alta médica. Jefferson foi liberado pelos médicos na última quarta-feira (6) após passar mais de 30 dias internado para tratar uma infecção urinária e depois passar por um cateterismo.

De acordo com o portal, a defesa do político só vai se manifestar a partir do dia 22. A data é o prazo para a conclusão do julgamento do habeas corpus que está sob relatoria do ministro Edson Fachin.







Roberto Jefferson teve a prisão inicialmente decretada há exatos dois meses , no dia 13 de agosto. Ele é um dos alvos no inquérito sobre a milícia digital, acusado de promover ataques às instituições.