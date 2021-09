Reprodução/redes sociais A jovem estavam andando de bicicleta quando um carro passou bem próximo e a apalpou

Após ter assediado uma ciclista em Palmas, no Paraná, na última segunda-feira (29) , o homem suspeito de cometer o ato responderá pelos crimes de importunação sexual e lesão corporal. As informações foram confirmadas pelo delegado da Polícia Civil, Felipe Souza.

Segundo o oficial, o suspeito negou ter encostado em Andressa Rosa Lustosa de maneira proposital. "Segundo ele, ele já estava com o braço para fora do veículo e não se deu por conta que havia acertado a ciclista. Só que, na verdade, a gente verificou pelo vídeo que o indivíduo está com o braço recolhido, o veículo está do outro lado da faixa, faz a aproximação e então, nesse momento, a pessoa, indivíduo conduzido hoje preso em flagrante, que ele põe o braço para fora do veículo no intuito de importunar a vítima".

A polícia ressaltou, ainda, que todos os quatro integrantes que estavam no carro no momento do crime já foram identificados. O motorista também será indiciado e que, de acordo com a gravidade, as penas podem chegar a cinco anos de prisão.

"Sem contar o risco de que teve ali a vida da vítima, tendo em vista que ela veio a cair no chão e o veículo quase atropelou ela, poderia ter passado por cima do corpo dela. Ainda bem que isso não aconteceu", destaca o delegado.





Uma das testemunhas que ocupavam o banco de trás do automóvel relatou que todos os indivíduos haviam consumido bebidas alcoólicas. A Polícia Civil segue com as investigações.