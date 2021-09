Leopoldo Silva/Agência Senado Omar Aziz (PSD-AM)









O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que o deputado federal Osmar Terra (MDB - RS) é um "fanfarrão" e que "enganou o presidente da República, Jair Bolsonaro".

A declaração, feita durante a sessão da CPI da Covid desta quarta-feira (29), foi motivada durante um bate-boca entre Aziz e Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), senador e filho do presidente da República. "Osmar Terra é um fanfarrão e enganou seu pai. Ele disse que morreria só 800 ou mil pessoas. Ele é um fanfarrão e mentiu para o presidente", disse Aziz.

Flávio Bolsonaro rebateu, mas como seu microfone estava desligado, não foi possível ouvir o que ele respondeu ao presidente da CPI.

O empresário bolsonarista Luciano Hang é o depoente da CPI nesta quarta-feira. Ele negou que seja sonegador de impostos. Ele foi questionado por Rogério Carvalho (PT-SE) sobre a acusação de que deve R$ 2,5 milhões à Receita Federal. O empresário reconheceu que a empresa dele “tem disputas em qualquer órgão”. Mas afirmou que, apenas neste ano, recebeu R$ 1 bilhão em impostos que haviam sido cobrados indevidamente pelo Fisco.

'Você age monstruosamente', diz Omar Aziz a Luciano Hang. Presidente da #CPIdaCovid também classificou o deputado bolsonarista Osmar Terra como 'fanfarrão'. #PortaliG pic.twitter.com/ew5eJln9tK — Portal iG (@iG) September 29, 2021





"Quando ganho, até mando para a imprensa para ver se sai alguma coisa. Não sai nada. Mas quando eu perco R$ 2,5 milhões, que não é nada, que a gente discutiu e perdeu, a gente vai lá e paga. É assim que funciona. Tem que parar com esse 'mimimi' de que o empresário é sonegador, que eu sou sonegador — disse.







Ao responder a questionamento do senador Renan Calheiros (MDB-AL), Luciano Hang disse que conhece o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), mas que não tem relação de amizade com o deputado. Hang admitiu, no entanto, que esteve com Ricardo Barros, o senador Jorginho Mello (PL-SC) e outros parlamentares na manhã de hoje, antes de prestar depoimento à CPI.



Com Agência Senado*