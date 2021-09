Rovena Rosa/ Agência Brasil João Amoêdo tenta retornar ao comando do Novo





O empresário e político João Amoêdo não foi bem sucedido em seu plano de retornar ao comando do partido Novo. No último sábado (25), ele enviou um e-mail a integrantes do diretório do partido , se colocando "à disposição" para voltar ao posto "de imediato" e ajudar na "consolidação partidária e no pleito de 2022".



Segundo a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, no mesmo dia, em um encontro da legenda, as manifestações já eram no sentido de recusar a ideia de Amoêdo.







Dirigentes indicam que até já há uma tendência consolidada de se opor ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no próximo pleito, assim como Amoêdo prega. No entanto, o empresário incomoda os correligionários que o julgam se comportar como "dono" do partido.