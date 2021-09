Marcelo Camargo/ Agência Brasil Senador reforça aliança de Leite na disputa contra Doria





O senador Tasso Jereissati (CE) deve desistir de disputar as prévias do PSDB para apoiar outro candidato, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O gaúcho é hoje o principal adversário do governador de São Paulo, João Doria, na disputa interna.



Segundo a Coluna do Estadão, o anúncio do apoio do senador será feito nesta terça-feira (28), às 15h, no Congresso Nacional. Leite vai estar presente no momento para firmar a aliança discutida desde agosto .







As prévias tucanas estão previstas para ocorrer no dia 21 de novembro. Na ocasião, os políticos vão escolher um dos candidatos para representar o partido na eleição geral para a Presidência da República em 2022.