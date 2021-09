O Antagonista Jair Bolsonaro









No seu primeiro discurso num ato no Palácio do Planalto desde seu recuo de pacificação, semana passada, o presidente Jair Bolsonaro baixou o tom, se comparado às suas últimas falas nesses eventos, quando vinha fazendo duras críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro se restringiu, no seu discurso, a tratar do tema da solenidade, o lançamento do programa de financiamento habitacional para profissionais de segurança pública, o Habite Seguro.

Até mesmo o tom do presidente era outro, mais baixo, sem exaltação. Na semana passada, numa apresentação de investimentos no setor ferroviário, Bolsonaro não tocou nesse assunto e disparou ataques aos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, mesmo sem citar seus nomes. Disse que ninguém deveria se preocupar com o 7 de Setembro, mas criticou o STF.



Nesta segunda, o presidente falou do primeiro imóvel que adquiriu, em Resende (RJ), onde se formou na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), e comentou sobre a dificuldade de um policial obter sua casa própria com o salário que recebe.

"Hoje entregamos aqui o que seria o piloto desse programa, que pode beneficiar, sim, grande parte desse efetivo da segurança, que arriscam suas vidas", disse o presidente.

O único momento que tratou de outro tema, Bolsonaro repetiu que seu ministério é formado por auxiliares competentes e honestos e acusou governos anteriores de serem corruptos, sem citar algum específico.







"Duvido quem aponte um grupo de ministros melhor do que nós temos nesse momento. Além da capacidade técnica de cada um, todos têm a liberdade para poder trabalhar", afirmou.