Reprodução Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão

O caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão , postou em sua conta no Tik Tok nesta terça-feira, 07, um vídeo no qual convoca manifestantes a levar ao Senado, às 14h desta quarta-feira, 08, pedidos de impeachment para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Desde a semana passada, Trovão está foragido, após o ministro Alexandre de Moraes pedir a prisão dele por atacar as instituições democráticas .

"Amanhã, na frente do Senado Federal, todo povo que está em Brasília... vamos acompanhar a comitiva que vai entregar o pedido, a exigência, a determinação popular, do impeachment dos ministros [do STF]. Não vamos dar tempo para mais ninguém fazer nada. Essa semana tem que resolver o problema do Brasil. Eu não aguento mais ficar nessa merda aqui não", diz Zé Trovão. Veja o vídeo:

Após ter a prisão pedida, Zé Trovão compartilhou um vídeo de quase dois minutos no seu canal do Telegram desafiando os ministros a prenderem ele. Em seguida, tornou-se foragido. A Interpol chegou a ser acionada, para que ele não consiga sair do território brasileiro .

No discurso do presidente Jair Bolsonaro, na tarde de ontem, na avenida Paulista, ele também desafiou o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não irá mais cumprir suas determinações judiciais e legais.

- Com informações do jornal O Globo.