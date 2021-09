Reprodução Interpol é acionada e Zé Trovão pode estar escondido fora do Brasil

Marcos Antônio Pereira, o foragido caminhoneiro bolsonarista conhecido como Zé Trovão , pode estar escondido fora do Brasil. O apoiador do presidente Jair Bolsonaro, segundo informações da CNN Brasil, pode ter deixado o país no final do mês passado.

De acordo com fontes ligadas às investigações, é possível que Zé Trovão tenha deixado o Brasil no dia 27 de agosto, antes da determinação de prisão expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

O caminhoneiro também é alvo de inquérito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que investiga supostas ameaças antidemocráticas. A Polícia Federal acompanha o caso e a Interpol já teria sido acionada por autoridades brsileiras.





Levi de Andrade, advogado de Marcos Pereira, reitera que há uma comunicação diária com seu cliente, mas que ele não revela seu paradeiro. "Nunca perguntei a ele onde ele estava e ele não falou. Eu não sei, mas a possibilidade de ele estar fora do país é muito grande".