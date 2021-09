Reprodução Fernando Collor de Mello, ex-presidente do Brasil

O ex-presidente do Brasil Fernando Collor de Mello publicou um vídeo nas suas redes sociais declarando seu apoio ao atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (sem partido), que convocou manifestações para este 7 de setembro em todo o país.



"Pessoal, neste 7 de Setembro histórico estarei ao lado do nosso presidente na cerimônia do hasteamento da bandeira, em Brasília ", escreveu Collor. No vídeo publicado, ele aparece com uma blusa amarela da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Estou aqui para desejar um 7 de setembro cheio de alegria, paz, com muita saúde e muita liberdade. Estamos unidos para fazer do Brasil um país cada vez mais forte. Vamos manter o nosso otimismo, a esperança e a fé de que o Brasil será o país dos nossos sonhos", disse Collor. Confira abaixo:

