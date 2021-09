Antonio Molina/Fotoarena/Agência O Globo Caminhões chegam à Esplanada dos Ministérios, em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que restabeleceu bloqueio na Esplanada, após um grupo de manifestantes furar barreira de contenção, na véspera de manifestação de apoio ao governo prevista para hoje.

Na noite dessa segunda-feira (6), manifestantes retiraram as barreiras de contenção da PMDF e abriram caminho para carros de passeio, caminhões e ônibus entrarem na Esplanada. O local foi fechado pela PMDF para circulação de carros no início da noite de domingo (5).

Está prevista para hoje manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios. A abertura da Esplanada para circulação de carros ocorrerá somente após a dispersão dos manifestantes. Outro grupo de manifestantes, contrário ao governo, vai se reunir na Torre de TV.

Em nota, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSPDF) lembrou que, em reuniões realizadas previamente com os organizadores dos grupos manifestantes, ficou definido que os maquinários autorizados a participar do ato popular estariam liberados para serem estacionados ao longo da via N1, na madrugada de terça-feira (7).

“Importante ressaltar que a autorização permitia apenas exposição dos veículos, como já realizado anteriormente em outras manifestações”, acrescentou.“A Praça dos Três Poderes permanece interditada por gradil e linha de policiais", disse a secretaria.