Antonio Molina/Fotoarena/Agência O Globo Caminhões chegam à Esplanada dos Ministérios, em Brasília

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, estava bloqueada desde ontem (5), mas após muita pressão de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a via foi liberada para uma passeata com caminhões e carros de som. As informações são do portal Metrópoles.

Os manifestantes que prometem ir às ruas amanhã, feriado da Independência, já chegam a Brasília, munidos de bandeiras do Brasil, faixas e gritando palavras de ordens. Vídeos com as caravanas estão sendo divulgados nas redes sociais.

Segurança reforçada

O governo do Distrito Federal antecipou a restrição do trânsito na região central de Brasília. Desde a noite de domingo (5), as vias N1 e S1, da alça leste da Rodoviária do Plano Piloto ao 1º Grupamento de Bombeiro Militar (1º GBM), próximo à via L4, estão bloqueadas.

A região central da capital federal terá reforço no policiamento em função das manifestações previstas para o dia 7 de setembro . A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizará linhas de revistas pessoais e bloqueios nas principais vias da Esplanada dos Ministérios e proximidades da Torre de TV.

Segundo o GDF, será proibido acessar as áreas em que serão realizadas as manifestações portando objetos pontiagudos, garrafas de vidro, hastes de bandeiras e outros materiais que coloquem em risco a segurança de manifestantes e população. Também fica restrita a utilização de drones sem autorização no espaço aéreo da Esplanada.

Os eventos serão monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), com apoio de equipes em campo. O centro reúne 29 órgãos, instituições e agências do GDF voltadas para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.