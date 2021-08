Você viu?

Duas pessoas, um segurança e um cliente, ficaram feridas durante um tiroteio no Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, em Recife, na tarde desta sexta-feira (27). Nas imagens postadas em redes sociais, é possível ver um grande lastro de sangue no chão do empreendimento, além do pânico entre as pessoas presentes.







Segundo o portal G1, a troca de tiros ocorreu entre integrantes de uma empresa transportadora de valores e assaltantes. Em nota, o Shopping Tacaruna lamentou o ocorrido, afirmou que se solidariza com as vítimas e que está à disposição para esclarecer os fatos. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

ox teve tiroteio no shopping tacaruna, misericordia pic.twitter.com/NsGjEMWxEa — cle & tu (@cleitxu) August 27, 2021





