Reprodução Mulher se disfarçou de enfermeira para sequestrar bebê

Uma mulher se vestiu de enfermeira e entrou em um hospital da cidade de Zapopan, no México , para sequestrar um recém-nascido. Assim que encontrou a criança, a mulher pediu que a mãe a entregasse para realizar um procedimento médico e fugiu com o bebê, nessa quarta-feira (25).

Depois do ocorrido, profissionais relataram a situação e houve intensas buscas atrás da mulher, segundo o portal Infobae . Em publicação nas redes sociais, nessa quinta-feira (26), a polícia local informou que o bebê foi encontrado no estacionamento de um prédio na Rua Arco Flecha, na mesma região.

#AlMomento Policías de #Zapopan y Paramédicos de @SaludZapopan resguardan y brindan atención a menor localizada en Arcos de Zapopan. pic.twitter.com/FKLgTgcNL5 — Policía de Zapopan (@PoliciaZapopan) August 26, 2021













A vítima foi levada ao hospital para avaliação médica.

O governador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmou a notícia por meio de sua conta do Twitter e afirmou que a criança se encontra em "perfeitas condições".

"Com a confirmação preliminar da identidade pelo pai, anunciamos com grande alegria que o bebê que ontem foi roubado do Hospital Geral do Oeste já foi localizado. O seu estado de saúde foi avaliado no Hospital de Zapopan e encontra-se em perfeitas condições", escreveu Alfaro.

Con la confirmación preliminar de identidad por parte de su papá, anunciamos con mucha alegría que ya fue localizada la bebé que ayer fue robada del Hospital General de Occidente. Su estado de salud fue valorado en el Hospitalito de Zapopan y está en perfectas condiciones. pic.twitter.com/1wZ8hLpGnG — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 26, 2021













O caso ainda está em investigação e a responsável pelo sequestro ainda não foi localizada.