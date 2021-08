O Antagonista Rodrigo Maia









O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (sem partido), ironizou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) na tarde desta sexta-feira (27).

Isso porque o filho do presidente da República Jair Bolsonaro anunciou a presença de Donald Trump Jr. no CPAC Brasil, autointitulado "maior evento conservador do mundo".

"CONFIRMADO: TRUMP JR NO CPAC. @DonaldJTrumpJr é escritor, empresário e teve participação política ativa durante a Presidência de seu pai. Nascido em 1977 em NY, é o 1º filho de Trump, tem 5 filhos e vive com Kimberly Guilfoyle, ex-Fox News", postou Eduardo Bolsonaro.

Grande notícia!!! Ajudou a derrotar o pai (Trump) e agora vai ajudar a derrotar o Bolsonaro. pic.twitter.com/Yi816qJnZm — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) August 27, 2021





Você viu?

Minutos depois, Maia compartilhou uma print do post de Eduardo, com o seguinte comentário: "Grande notícia!!! Ajudou a derrotar o pai (Trump) e agora vai ajudar a derrotar o Bolsonaro".

Repercussão

Uma internauta comentou no post de Maia, sem se esquecer que, quando era presidente da Câmara dos Deputados, o parlamentar recebeu diversos pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro.

"Nem sei o que te falo.Talvez vc pudesse ter mudado nosso cenário.Talvez o impeachment não passasse a epoca, pq ele ainda era "querido" por boa parte da população. E agora o Lira não pauta, pq o Naro é dono do centrão. Olha no que o Brasil se transformou", escreveu a usuária.

"Depois de engavetar tanto pedido de impeachment contra bolsonaro quem é você para falar alguma coisa, hoje você é igual a eles lambe-botas. Uma internet hoje graças a Deus a memória dos brasileiros volta", postou outro internauta.





Além do post de Maia ter desagradado pessoas que não são alinhadas à ideologia de Bolsonaro, apoiadores do presidente também se manifestaram de maneira contrária à ironia do ex-presidente da Câmara dos Deputados. "Já lhe disseram hoje o quanto o senhor é irrelevante e inútil?", comentou um internauta. "Tu é insignificante cara... Desiste kkk", afirmou outro.