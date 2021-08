Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag Brasil Alexandre de Moraes









O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, decidiu afastar o delegado da Polícia Federal, Felipe Leal, da condução do inquérito que apurava suposta tentativa de interferência indevida do presidente Jair Bolsonaro na corporação.

O delegado havia sido designado para conduzir a investigação pelo próprio ministro, em julho. Mas, em despacho proferido nesta sexta-feira, Moraes apontou que Felipe Leal determinou a realização de diligências que investigariam atos do atual diretor-geral da PF Paulo Maiurino e que, portanto, estariam fora do escopo inicial da investigação.

Você viu?





"Não há, portanto, qualquer pertinência entre as novas providências referidas e o objeto da investigação", escreveu o ministro.