Wilson Dias/Agência Brasil Jair Bolsonaro sorrindo

Na manhã desta sexta-feira, 27, uma hashtag estranha, que deveria ser em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), ficou em destaque no Twitter. Com o nome dele escrito errado #TôContigoBoldonaro viralizou na internet, tornando-se meme e alvo de críticas de internautas, que citam robôs, fakenews e disparo de correntes virtuais em grupos.



O erro foi ironizado por muitos. Um usuário da rede social identificado como João Neto escreveu que "Os eleitores do Bolsonaro são tão idiotas que nem conferem uma tag". Outro, nomeado apenas como "Yav" citou o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, apontado por envolvimento com disparo de fakes news. "O Carluxo programou o boot errado?", questionou.

As críticas sobre uso de robôs são baseadas na hipótese de que o Governo Bolsonaro utilizaria esse mecanismo para disparo de notícias falsas contra opositores e de valorização da atual gestão. No Senado Federal, uma comissão parlamentar de inquérito apura, atualmente, as denúncias sobre fake news no Brasil.

Confira a repercussão da tag com erro no nome do presidente:

O que essa tag #ToContigoBoldonaro me remete kkkkk pic.twitter.com/ScvcKUh2L3 — Alguém Ninguém (@BastosCrica) August 27, 2021









Você viu?

Cara, eleitores do Bolsonaro são tão idiotas que nem conferem uma tag. #ToContigoBoldonaro — João Neto ☮️ (@TheSubliminalX) August 27, 2021

















Programaram os robôs pra tuitar BolDonaro kkkkk agora programa eles pra apagar a luz tbm #HorárioDeVerão #ToContigoBoldonaro pic.twitter.com/zR5AWXsz8o — memecrata (@memecrata) August 27, 2021