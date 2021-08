undefined Vice-presidente Hamilton Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta sexta-feira que a operação da Polícia Federal (PF) que tem o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Otoni da Paula (PSC-RJ) como alvos ocorre dentro do "devido processo legal". Mourão ressaltou, no entanto, que é preciso aguardar o "desenrolar" da investigação.

"Existem denúncias, existe um inquérito em andamento. (Em) Um inquérito, para poder se obter as provas necessárias, como é que é feita a investigação? Seja por meio de depoimento das pessoas que estão investigadas, seja apreendendo material na busca dessas provas. Obviamente tudo com autorização da Justiça, se não foge aquilo que prevê o devido processo legal. Então vamos aguardar o que vai emergir disso tudo", disse o vice-presidente, ao chegar no Palácio do Planalto.

Mourão destacou, contudo, que é preciso esperar a conclusão da investigação para que as pessoas não sejam "crucificadas" pela opinião pública:

"Para mim é o devido processo legal. Porque lamentavelmente o que ocorre é quando um processo desses começa, aí hoje com a divulgação que isso é dado, a pessoa imediatamente fica crucificada na opinião pública antes que termine o processo. Então tem que aguardar o desenrolar disso aí."

De acordo com a PF, "o objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como contra os membros dos Poderes".