O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira que pretende participar de protestos que estão sendo marcados para o dia 7 de Setembro em Brasília e em São Paulo. Bolsonaro disse que pretende discursar, mas que não será uma "palavra de ameaça a ninguém".

Apoiadores do presidente estão convocados protestos para o Dia da Independência como forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que as manifestações será uma "fotografia para o mundo do que vocês querem".

"Dia 7, esse é o horário, vamos hasteá-la (bandeira) aqui, com cerimônia militar, às 8h. Ás 10h, estamos aqui na Esplanada. Pretendo usar a palavra. Não é uma palavra de ameaça a ninguém. Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Eu só posso fazer uma coisa se vocês assim o desejarem", disse.