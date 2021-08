Reprodução/redes sociais Lula





O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, postou na noite desta segunda-feira (16), em seu Twitter, que está com muita vontade de retornar à Presidência - aos 75 anos.

Além disso, o petista também afirmou que "não tem o direito de se aposentar, nem de ficar quieto e nem de carregar o ódio". Mesmo dizendo que ainda não é candidato, Lula afirmou que está na fila e que o PT tem a "obrigação de voltar".

"Não tenho direito de me aposentar, nem de ficar quieto, nem de carregar ódio. E o PT tem a obrigação de voltar. Lá na frente definimos candidatura. Eu ainda não sou candidato. Mas estou na fila… Vou confessar que nunca tive tanta vontade de ser presidente igual eu tô com75 anos", escreveu o ex-presidente.

Nos comentários ao tweet de Lula, muitos usuários pediram a sua volta, enquanto alguns rejeitaram a ideia de ver o petista no poder novamente.

Você viu?

"Você será nosso presidente de novo, volta Lula! Pro povo voltar a ser feliz, voltar a ter orgulho de ser brasileiro, voltar a ter dignidade e sonhar com um futuro melhor, voltar a fazer planos... Volta Lula", disse uma usuária.

"Volta pra cadeia, é o teu lugar. Basta. Chega de lascar com o Brasil. Você, Bolsonaro, Ciro, etc, SUMAM da política. Parem. O povo não merece tanto político ruim. O Brasil merece ser um país de primeiro mundo", afirmou outra.





Pesquisa

De acordo com uma pesquisa divulgada no último dia 28 de julho, Lula venceria o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com 51,3% dos votos no segundo turno nas eleições de 2022.

Segundo o levantamento realizado pela Futura Inteligência, em parceria com o Modalmais, Bolsonaro receberia 32,9% dos votos dos eleitores. A pesquisa ouviu 2.006 pessoas, nas cinco regiões do país, entre os dias 23 e 26 de julho.