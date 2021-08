Ricardo Stuckert / Instituto Lula Lula chega ao Nordeste neste domingo (15)

Em busca de costurar alianças com governadores e prefeitos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega ao Nordeste neste domingo (15). É a primeira viagem do petista à região desde que foi preso pela operação Lava Jato.

Lula e sua equipe planejam passar pelo menos 11 dias no nordeste, passando por seis estados: Pernambuco, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Não está previsto nenhum ato aberto ao público, apenas reuniões com deputados e governadores, além de movimentos populares e sindicais.

O reduto, tradicionalmente petista, tem ganhado boa atenção do presidente Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo turbinou o Bolsa Família e tem constantemente visitado a região para participar da inauguração de obras, além de conceder entrevistas à veículos locais.

O primeiro encontro de Lula no Pernambuco será com a cúpula do PSB no estado. O partido, que estava afastado do PT desde o ano passado, retomou o diálogo e é considerado um aliado importante para 2022. Um dos potenciais aliados na mira de Lula é João Campos (PSB). O prefeito, que foi eleito derrotando a petista Marília Arraes (PT), admitiu jantar com o ex-presidente — embora tenha defendido uma candidatura própria do PSB para 2022.

Veja a agenda de Lula pelo Nordeste

15 e 16.ago – Pernambuco

17 e 18.ago – Piauí

18 a 20.ago – Maranhão

20.ago – Ceará

24.ago – Rio Grande do Norte

25 e 26.ago – Bahia