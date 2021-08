Após o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), afirmar que vai acionar o Senado Federal em uma ação contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso , do Supremo Tribunal Federal (STF), o jornalista Gerson Camarotti, da TV Globo, disse que a solicitação não deve prosperar no Legislativo.

Ainda segundo Camarotti, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), já afirmou a interlocutores que "não há qualquer casualidade e nenhum fato objetivo na argumentação apresentada por Bolsonaro".

Vale ressaltar que a Constituição diz que o Senado Federal é o único responsável por processar e julgar os ministros do STF, em casos de crime de responsabilidade.

Entenda o caso

Em sua conta no Twitter, o presidente da República se manifestou afirmando que os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso "extrapolam os limites constitucionais".

“Na próxima semana, levarei ao Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), um pedido para que instaure um processo sobre ambos”, afirmou Bolsonaro na rede social.





Como reação à manifestação do presidente da República, os magistrados teriam dito que Bolsonaro tenta intimidar o STF. Além disso, Moraes e Barroso também acreditam que o presidente do Senado não aceitará pedidos de impeachment por ameaça. Segundo Guilherme Amado, colunista do Metrópoles, os ministros não se abalaram .