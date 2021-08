Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirma que vai pedir uma ação contra os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em sua conta no Twitter, o presidente da República se manifestou afirmando que os magistrados ‘extrapolam os limites constitucionais’.

“Na próxima semana, levarei ao Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), um pedido para que instaure um processo sobre ambos”, afirmou Bolsonaro, sem mencionar diretamente a prisão de Roberto Jefferson nesta sexta-feira (13).

O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, foi preso dentro do inquérito que investiga milícias digitais . O ministro Alexandre de Moraes é relator do caso.

“O povo brasileiro não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais, como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los”, escreveu o presidente da República.

Luís Roberto Barroso é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e segundo Bolsonaro, o magistrado teria interferência nos debates sobre o tema do voto impresso na Câmara dos Deputados. Esta foi mais uma derrota de Bolsonaro e seus aliados no Legislativo.