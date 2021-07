O Antagonista Combate à corrupção está no DNA do governo, diz Ricardo Barros

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) , disse nesta quinta-feira (8) que o combate à corrupção está no DNA do governo de Jair Bolsonaro.

O deputado é acusado de participar das irregularidades na compra da Covaxin . Segundo Luis Miranda, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que sabia do envolvimento de Barros no caso. A Crusoé revelou, com exclusividade, que Miranda recebeu uma oferta de propina em uma reunião em que o líder do governo estava presente.

Hoje, Barros subiu à tribuna da Câmara para se defender e disse que já entrou com um pedido no STF para ser ouvido antes do recesso pela CPI da Covid .

"O combate a corrupção está no DNA do governo Bolsonaro. […] Não tenho nenhuma questão com ele [Miranda]. Ele fez o que achou que deveria, estou procurando a oportunidade de ir à CPI e esclarecer os fatos que envolvem o meu nome, e muitos deles já foram esclarecidos pelos depoimentos feitos."

Barros defendeu medidas como a criação de “núcleos de integridade” nos ministérios .