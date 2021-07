Reprodução Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Em meio ao avanço da CPI da Covid , a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atingiu o pior índice desde o início do mandato, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8). De acordo com o levantamento, 51% dos eleitores classificaram o governo como ruim ou péssimo, o pior resultado registrado pelo chefe do Executivo em 13 levantamentos feitos pelo instituto desde 2019.

A reprovação era de 45% no questionário anterior, aplicado em 11 de maio, e de 32%, em 8 de dezembro.

Já a taxa de ótimo ou bom manteve-se estável em 24%, desde maio. Já a porcentagem de regular foi de 30% para 24%.

A pesquisa foi feita presencialmente nos dias 7 e 8 de julho com 2.074 pessoas acima de 16 anos em 146 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.