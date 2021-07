Reprodução Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quinta-feira (8) revela que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem a pior avaliação desde o início do mandato, em janeiro de 2019.

Segundo os resultados apresentados, 52% das pessoas consideram a gestão de Bolsonaro sendo ruim/péssimo . Por outro lado, 25% avaliam sendo bom/ótimo.

Confira os resultados:

“Como o sr. ou a sra. avalia o governo Jair Bolsonaro até o momento?”

Ruim/ péssimo - 52%

Regular - 21%

Ótimo/ Bom - 25%

Não sabe/ não respondeu - 2%



Segundo dados segmentados, Bolsonaro apresenta maior rejeição na região Nordeste , com 61%, em áreas de periferia (67%), com pessoas entre 16 e 34 anos (59%), que estão desempregadas (57%) e com renda familiar mensal de até dois salários mínimos (54%).

Nem mesmo o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 e a prorrogação do auxílio emergencial até outubro foram capazes de melhoras os índices de aprovação do governo federal, que está envolto em suspeitas de irregularidade na compra de vacinas.

O (a) sr(a). aprova ou desaprova a maneira como o presidente Jair Bolsonaro vem administrando o país?

Desaprova - 63%

Aprova - 31%

Não sabe/ não respondeu - 6%



A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 7 de junho. 1000 pessoas foram entrevistadas ao redor do país. A margem de erro para os resultados é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.