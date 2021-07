O Antagonista Senador Renan Calheiros (MDB-AL)

O relator da CPI da Covid , senador Renan Calheiros (MDB-AL) se posiciou na tarde desta quarta-feira, numa rede social, sobre a necessidade da comissão continuar a investigação durante o recesso do Senado Federal, que tem início previsto para 16 de julho.

"A sociedade quer respostas para esse morticínio e não podemos ter recesso. Temos que continuar investigando. As pessoas continuam a morrer no Brasil", escreveu Calheiros. Veja:

Perdemos 131.692 brasileiros desde o início da CPI. A sociedade quer respostas para esse morticínio e não podemos ter recesso. Temos que continuar investigando. A cada dia, nos deparamos com um mar de lama, corrupção, fake news. Isso enquanto pessoas continuam a morrer no Brasil. — Renan Calheiros (@renancalheiros) July 7, 2021

Mais cedo, o presidente do senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) comentou o assunto, defendendo que a CPI não pode continuar os trabalhos durante o recesso. Ele disse que "não é possível funcionar nenhum órgão da Casa", principalmente se a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) for aprovada até a próxima semana.

Os senadores do G7, principal grupo da CPI, composto de parlamentares independentes e de oposição ao Governo Bolsonaro, temem que a paralisação dos trabalhos esfrie a comissão, tirando-a do foco do interesse público. Além disso, eles também acreditam que o Planalto pode agir no recesso para derrubar a CPI , convencendo senadores a retirarem assinaturas da proposta de prorrogação por 90 dias. A prorrogação precisa de 27 assinaturas. Atualmente, conta com 31. Pacheco disse que só vai analisar o pedido após o recesso.