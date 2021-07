Reprodução / TV Senado Senador Jorginho Mello (PL-SC) na CPI

O senador Jorginho Mello (PL-SC), da base governista na CPI da Covid , indicou a própria nora para cargo no Conselho da Junta Comercial do estado de Santa Catarina (Jucesc). As informações são do Metrópoles.

A indicada é Marina Kretzer Mello, funcionária pública formada em psicologia. Os conselheiros da Jucesc recebem salário de R$ 6,9 mil com carga de trabalho de duas horas por dia.

Da base do governo Bolsonaro , Jorginho é um dos 4 senadores considerados governistas que fazem parte da Comissão Parlamentar.