O cabo da Polícia Militar Luiz Paulo Dominguetti afirmou em março deste ano, enquanto negociava a aquisição de vacinas com o Ministério da Saúde , que o presidente Jair Bolsonaro sabia das tratativas entre a empresa que representava e o governo federal. A citação ao presidente aparece em uma mensagem obtida no celular do representante da Davati Medical Supply, apreendido durante depoimento prestado por ele na CPI da Covid . As conversas foram reveladas pelo "Jornal Nacional".

Neste domingo, o "Fantástico" já havia revelado mensagens que apontavam que o cabo da PM de Minas Gerais negociava sua comissão por dose de imunizante. Ele receberia 0,25 centavos de dólar pela venda. Em uma conversa de 16 de março, Dominguetti afirma que enviou a proposta para o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.

— Já houve três reuniões. Na última sexta-feira com o secretário Franco e um coronel. O dono da Davati enviou o e-mail pessoalmente. Segundo informações, o próprio presidente Bolsonaro já foi informado das vacinas — afirmou em uma das mensagens.

Dominguetti não explica quem teria informado o presidente Bolsonaro. Segundo o Jornal Nacional, o interlocutor das conversas também não foi identificado.

Nas conversas de fevereiro, quando cita como seria realizada a divisão do pagamento e a comissão por dose de imunizante, Dominguetti conversa com uma pessoa identificada com Guilherme Filho Odilon.

Durante o seu depoimento à CPI da Covid, Dominguetti citou uma pessoa de nome Odilon, que seria o responsável por lhe apresentar ao tenente-coronel Marcelo Blanco. Na ocasião, foi questionado pelo senador Randolfe Rodrigues sobre quem seria esse parceiro comercial.

— Ao Coronel Blanco chegamos através de um parceiro comercial de nome Odilon, que no passado havia tentado efetuar a compra de um medicamento. É um parceiro que veio, que estava... Tinha um propofol no mercado, uma empresa, uma distribuidora queria fazer uma compra grande de propofol, e ele fez a cotação — afirmou.