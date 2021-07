undefined Presidente Jair Bolsonaro

Deputados do PSOL entraram, nesta segunda-feira, com uma notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, na Procuradoria-Geral da República (PGR). A denúncia foi apresentada após a divulgação de áudios, pelo site UOL, em que ex-cunhada de Bolsonaro indica envolvimento direto do presidente em caso da ‘rachadinha’, quando ele era deputado federal.

Na gravação, a fisiculturista Andrea Siqueira Valle disse que Bolsonaro demitiu seu irmão, André Siqueira Valle, porque ele se recusou a entregar a maior parte de seu salário.

A denúncia é assinada por nove parlamentares do PSOL que pedem a abertura de uma investigação sobre o presidente pelo Ministério Público Federal (MPF).

"Bolsonaro, e toda a sua família, está envolvido em uma miríade de crimes. É indisfarçável a participação do presidente da República nos atos ilícitos, de forma que é fundamental que os poderes constituídos tomem as providencias cabíveis para investigar os responsáveis e não assistam inertes os permanentes e reiterados crimes contra a administração pública", dizem no documento apresentado à PGR.

Nas gravações, a fisiculturista diz ainda que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e denunciado pelo Ministério Público no esquema de “rachadinha” no gabinete do então deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), não foi o único a recolher os salários dos funcionários do atual senador. Ela aponta que a maior parte do salário que recebia do gabinete do filho mais velho do presidente era recolhida pelo coronel da reserva do Exército Guilherme dos Santos Hudson.