Reprodução: iG Minas Gerais Bolsonaro teria demitido ex-cunhado por não cumprir esquema das rachadinhas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), enquanto ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados, teria demitido um ex-servidor de seu gabinete por se recusar a entregar parte de seu salário no esquema conhecido como "rachadinha" - ou desvio de dinheiro público . As informações são do portal Uol.

As revelações foram realizadas pela ex-cunhada do presidente Bolsonaro, Andrea Siqueira Valle. Em uma série de gravações, a fisiculturista declara que o "André [Siqueira Valle, ex-cunhado] dava muito problema porque nunca devolveu o dinheiro certo, que tinha que ser devolvido. Tinha que devolver R$ 6 mil? O André devolvia R$ 2 mil, R$ 3 mil. Foi um tempão assim até que o Jair [Bolsonaro] falou: 'Chega. Pode rirar ele porque ele nunca me devolve o dinheio certo.'"

Jair Bolsonaro ocupou o cargo de deputado federal na Câmara entre 1991 e 2018. Durante este período, teve André Valle como eu assessor entre os anos de 2006 e 2007. O valor combinado de devolução salarial seria de 90% do pagamento, de acordo com Andrea.

O advogado do presidente da República, Frederick Wassef , negou qualquer irregularidade cometida pelo presidente enquanto parlamentar e alegou tratar-se de "narrativas de fatos inverídicos, inexistentes, jamais existiu qualquer esquema de rachadinha no gabinete do deputado Jair Bolsonaro ou de qualquer de seus filhos".





Wassef ainda alegou que os áudios de Andrea são "gravações clandestinas à qual não tenho acesso, não conheço o conteúdo e não foi feita perícia". O advogado ainda disse que a divulgação destas afirmações faz parte de uma antecipação da campanha eleitoral em 2022.