Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues Senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid-19





O presidente da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19, senador Omar Aziz (PSD-AM) , afirmou que a comissão vai solicitar as imagens das câmeras do Brasília Shopping, na capital federal. As informações são do portal Metrópoles.

O shopping foi o local apontado pelo representante da empresa de vacinas Davati Medical Supply como local onde o diretor do Ministério da Saúde teria cobrado propina em troca de contrato com a pasta.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o representante da fornecedora alegou que a oferta teria ocorrido durante um jantar no restaurante Vasto, no Brasília Shopping, em 25 de fevereiro.

A proposta teria sido oferecida pelo diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, que entrou na pasta indicado pelo líder do governo na Câmara, Ricardo barros e o ex-deputado Abelardo Lupion (DEM-PR).





O requerimento para solicitar as imagens do Brasília Shopping deve ser votado durante a sessão da CPI, desta quarta-feira (30), assim como o pedido de convocação do representante da empresa, Luiz Paulo Dominguetti Pereira.