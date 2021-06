Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues Presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM)

Na noite desta terça-feira (29), o presidente da CPI da Covid , senador Omar Aziz (PSD-AM), disse que vai convocar para depôr à Comissão Luiz Paulo Dominguetti Pereira . O representante de uma vendedora de vacinas fez uma denúncia ao jornal Folha de S. Paulo sobre cobrança de propina do Ministério da Saúde para comprar imunizantes contra o novo coronavírus .

De acordo com Aziz, a Comissão vai tentar agendar o depoimento de Dominguetti para a próxima sexta-feira (2).

"Denúncia forte. Vamos convocar o senhor Luiz Paulo Dominguetti Pereira para depor na #CPIdaPandemia na próxima sexta-feira, dia 02/07", escreveu Aziz em seu perfil do Twitter .

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) publicou em suas redes sociais que já apresentou o pedido de convocação de Dominguetti e ganhou apoio do vice-presidente da Comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). "Corrupção! Ladroagem! Estou, junto c/ o Senador @Sen_Alessandro, apresentando requerimento de convocação do Sr. Luiz Paulo Dominguetti Pereira, representante da Davati Medical Supply. O mesmo detalha o pedido de propina por parte do Governo Bolsonaro", escreveu Randolfe.

Já apresentei o pedido de convocação do representante da empresa Davati, que relata ter recebido um pedido de propina para venda de vacinas. Brasileiros morrendo de Covid e bandidos atrás de vantagens ilícitas. Precisamos apurar tudo. A CPI segue avançando.





De acordo com a denúncia feita pelo representante da companhia Davati Medical Supply, a empresa procurou a pasta para negociar 400 milhões de doses do imunizante da Astrazeneca . Segundo Dominguetti, o diretor de Logística da Saúde, Roberto Ferreira Dias, pediu para que fosse acrescentado US$ 1 a cada dose de imunizante adquirido pelo ministério .