Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputada federal Carla Zambelli diz que abandona Bolsonaro "se souber que ele roubou"

A deputada federal e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, Carla Zambelli (PSL-SP), revelou em sessão que abandonaria o governo federal caso soubesse "que ele roubou" . A entrevista foi dada ao jornal Folha de S.Paulo.



"Por mais que eventualmente esse presidente cometa erros, as pessoas estão vendo que esse presidente tem boa intenção. A única forma de eu abandonar o presidente Bolsonaro é se eu souber que ele roubou", explicou a parlamentar.

Carla também ressaltou que não pensa em reeleição e que tirou a máscara junto a Bolsonaro - em um evento em Guaratinguetá-SP - "para mostrar que o presidente não está sozinho em diversos pensamentos dele".

Zambelli reiterou que possui informações de que o Planalto 'se mexeu' após receber as informações do deputado Luis Miranda - que alega ter repassado ao presidente Bolsonaro informações sobre irregularidade em contratos do Ministério da Saúde. Mas diz que precisa de mais elementos para pensar em um eventual desembarque do governo.





"Não posso dizer uma coisa agora que pode ser mal interpretada mais pra frente. O que eu digo é: esse governo, até onde eu sei, vai fazer todo o possível para investigar quem quer que seja que tenha errado ou deixado errar. Ricardo Barros tem que ser investigado, assim como todos os outros", finalizou a deputada federal eleita por São Paulo.