O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) mandou recado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante sessão da comissão nesta quarta-feira após ser chamado de 'bandido' pelo chefe do executivo durante evento em Ponta Porã (MS).

"O presidente tem falado por aí que os membros dessa CPI são bandidos. Presidente, pare de olhar no espelho e falar com ele. Quando a gente olha no espelho dá nisso", rebateu o senador.



Mais cedo, em evento durante inauguração de uma estação radar da Força Aérea Brasileira (FAB), Bolsonaro subiu o tom contra a comissão parlamentar de inquérito, dizendo que é composta por "sete bandidos".



'Não conseguem nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui", disse Bolsonaro.