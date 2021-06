Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues Presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM)

Em sessão da CPI da Covid nesta segunda-feira (30), o senador Marcos Rogério (DEM-RO) bateu boca com o presidente Omar Aziz (PSD-AM) após reclamar de interrupção durante sua fala. "Está vendo? Essa é a CPI do circo", disse o parlamentar da base aliada do presidente Bolsonaro .

Aziz rebateu: "É do circo, é. E vossa excelência é o maior palhaço que tem aqui". Na tréplica, Marcos Rogério disse que Aziz é "o chefe do circo". Veja abaixo.

Marcos Rogério chama comissão de "CPI do circo" e Omar Aziz responde: "vossa excelência é o maior palhaço que tem aqui".



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado #CPIdaPandemia #CPIdoCirco #CarlosWizard #PortaliG pic.twitter.com/LIpssIyjdG — Portal iG (@iG) June 30, 2021





O depoente desta quarta-feira é o empresário Carlos Wizard, suspeito de participar do suposto "gabinete paralelo" ao Ministério da Saúde , que orientaria presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no âmbito das medidas de combate à pandemia de Covid-19. Após um discurso inicial na CPI da Covid, porém, Wizard informou que não iria responder a nenhuma pergunta dos senadores da comissão.