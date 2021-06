Ciro critica Lula por não se posicionar sobre "escândalos" no governo Bolsonaro Pedetista cita Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, suspeito de envolvimento nas irregularidades da Covaxin, que no passado, foi vice-líder do petista

Por iG Último Segundo | 30/06/2021 13:44