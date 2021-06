Agência Brasil Segundo pesquisa, Lula lidera entre os eleitores evangélicos

O candidato que, neste momento, conta com o apoio majoritário dos evangélicos para as eleições presidenciais do próximo ano. Segundo pesquisa Ipec, 41% dos entrevistados apoiam a candidatura do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) contra 32% que preferem Jair Bolsonaro (sem partido).



Entre os religiosos católicos, a vantagem do petista cresce ainda mais. Hoje, são 52% dos eleitores cristãos que apoiam o ex-presidente contra 20% do capitão do Exército.

Caso as eleições acontecessem hoje, segunda-feira (28), Lula poderia vencer ainda no primeiro turno. Levantamento da Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) indica que o ex-presidente possui 49% das intenções de voto contra 23% do segundo colocar, Bolsonaro.





A pesquisa contou com 2.002 eleitores em 141 municípios do país. O estudo foi realizado entre os dias 17 e 21 de junho de 2021 e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.