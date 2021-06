Antonio Cruz/ Agência Brasil Deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP)

O PSOL anunciou que vai pedir a cassação do mandato do deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara. Barros foi apontado pelo deputado Luis Miranda (DEM-DF), em depoimento à CPI da Covid, como autor das pressões para a assinatura de um contrato com irregularidades para a compra da vacina indiana Covaxin . O pedido deverá ser encaminhado ao Conselho de Ética da Casa.

"Nós do PSOL vamos entrar no Conselho de Ética da Câmara exigindo a cassação de Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro. Está claro que Barros cometeu ato de corrupção por agir em favor da Precisa Medicamentos no contexto de contrato fraudulento da Covaxin", publicou em seu Twitter o deputado Ivan Valente (PSOL-SP).

O deputado Luis Miranda afirmou que ao levar a Bolsonaro as suspeitas de irregularidades coletadas pelo seu irmão — que é servidor de carreira do Ministério da Saúde — o presidente teria mencionado o nome do líder do governo na Câmara.

Ricardo Barros afirmou em seu perfil no Twitter que não participou de nenhuma negociação de compra da Covaxin e que não tem "relação com esses fatos". Ele disse que não é o "parlamentar citado" e que a "investigação provará isso".

Conforme publicou O GLOBO, mesmo com a citação direta do envolvimento do deputado Ricardo Barros nas supostas irregularidades, integrantes do alto escalão do Palácio do Planalto avaliam que, “por enquanto”, não há previsão de mudança na liderança do governo na Câmara, ocupada pelo parlamentar.