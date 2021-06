Reprodução Lula X Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro já sabe o caminho que terá de percorrer se realmente pretende tentar uma reeleição em 2022: recuperar os desiludidos e combater o ex-presidente Lula.

De acordo com uma pesquisa inédita feita entre os dias 17 e 21 de junho com 2.002 pessoas de todos os estados do país pelo Ipec, o recém-criado instituto que sucede o extinto Ibope Inteligência, 53% dos eleitores que votaram em Bolsonaro na última eleição não repetiriam o ato. Enquanto isso, 47% dos que votaram nele em 2018 continuam declarando intenção de fazê-lo. A informação é do colunista do O Globo, Lauro Jardim.

A mesma pesquisa revela ainda que 26% dos eleitores que votaram em Bolsonaro declaram agora que preferem Lula em 2022.

O levantamento mostra que os desiludidos com Bolsonaro e que agora pretendem votar no petista tem um perfil definido. A maioria tem até o ensino fundamental, mora no Nordeste, residente no interior, com renda familiar de até um salário mínimo, em municípios de até 50 mil habitantes e os que se auto declaram pretos e pardos.

Grande parte deles são, originalmente, eleitores de Lula, mas que votaram em Bolsonaro em 2018 e agora pretendem retomar o voto no ex-presidente.

Vale lembrar que a última pesquisa de intenção de voto, divulgado nessa semana, mostrou que 50% dos entrevistados avalia o atual governo como ruim ou péssimo, 26% consideram a gestão regular e apenas 23% acreditam que o governo é ótimo ou bom.

Fazendo uma comparação com a pesquisa anterior, realizada em fevereiro deste ano, é possível ver que o crescimento dos que acham o governo ruim veio da porcentagem que julgava a gestão como regular há 4 meses. Em fevereiro, 39% dos entrevistados classificava a gestão como ruim, enquanto 31% consideravam o governo regular e 28% acreditavam ser ótimo ou bom.