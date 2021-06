Reprodução/Twitter Presidente Jair Bolsonaro e deputado Ricardo Barros

Depois de Jair Bolsonaro supostamente ter dito "isso é coisa do Ricardo Barros" para o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) , o presidente deu um cargo à esposa do deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara. As informações são da coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo.



De acordo com depoimento de Miranda na CPI da Covid , Bolsonaro sabia que Barros pressionou o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo pela assinatura do contrato supostamente irregular pela importação da Covaxin . Dois dias antes, em 18 de março, presidente e deputado se encontraram.

Segundo uma publicação no Twitter de Barros , ele e Bolsonaro tiveram uma "boa conversa" na ocasião. Confira a publicação:

Auxílio emergencial. Últimos ajustes nas medidas provisórias que definirão a retomada do auxílio para as pessoas afetadas economicamente pela crise da COVID-19. Boa conversa com o presidente Bolsonaro. pic.twitter.com/h6WXLfSEst — Ricardo Barros (@RicardoBarrosPP) March 18, 2021

Um tempo após ser informado sobre a suposta negociação irregular da compra da Covaxin , Bolsonaro deu um cargo à esposa de Barros, como informa o colunista Lauro Jardim. Maria Aparecida foi nomeada para uma cadeira no conselho de administração de Itaipu .



Cada conselheiro recebe R$ 27 mil mensais para comparecer a reuniões organizadas a cada dois meses.