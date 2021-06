Reprodução/CNN Luiz Miranda chega à CPI de colete à prova de balas

Na tarde desta sexta-feira (25), o deputado Luis Miranda chegou ao Senado para depôr na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid usando um colete à prova de balas . O deputado disse à CNN Brasil que veste o aparato porque recebeu ameaças na internet, mas que quando entrar for dar o depoimento vai retirá-lo.



"Bolsonaro ainda vai pedir perdão para mim, com certeza. Ele vai perceber que a equipe dele é muito injusta", disse ele à imprensa.

"Bolsonaro ainda vai pedir perdão pra mim", diz Luis Miranda ao chegar na CPI com protegido com colete à prova de bala.



A sessão foi suspensa por 15 minutos pelo presidente da Comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), pois o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda ainda não chegou devido a um atraso no aeroporto.

Reprodução/Twitter O servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda (à esquerda) e o deputado federal Luis Miranda: os irmãos depõem à CPI nesta sexta

A CPI da Covid ouve os depoimentos dos irmãos Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, e Luis Claudio Miranda, deputado federal pelo DEM . Os dois denunciaram possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. Assista ao vivo:



A negociação do governo Bolsonaro para compra da Covaxin está sob suspeita em razão do valor unitário das vacinas, considerado elevado, em torno de R$ 80, e da participação de uma empresa intermediária, a Madson Biotech, que teria exigido 45 milhões de dólares adiantados. No Brasil, as empresas eram representadas pela Precisa Medicamentos. Tanto a Precisa quanto a Madson são apontados como empresas de fachada.

Luis Ricardo Miranda é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ele relatou ao Ministério Público Federal e à imprensa ter recebido pressões para acelerar o processo de compra da Covaxin. Em entrevista ao jornal O Globo, ele disse ter alertado o presidente Jair Bolsonaro sobre suspeitas de superfaturamento. O governo nega qualquer irregularidade.

Já o irmão dele, o deputado Luis Miranda (DEM-DF), concedeu uma entrevista à CNN, afirmando ter alertado o presidente pessoalmente sobre as suspeitas de irregularidades no contrato junto com seu irmão.